Karlsruhe (dpa/lsw) - Mit Bissen hat ein Supermarktkunde in Karlsruhe zwei Polizisten verletzt und dienstunfähig gemacht. Der 42-Jährige sei zuvor mit zwei anderen Kunden in Streit geraten und hatte einen von ihnen angegriffen und geschlagen, teilten die Beamten am Freitag mit. Angestellte des Geschäfts überwältigen den Mann und hielten in fest, bis die Polizei kam. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, biss er einen von ihnen in den Arm und einen weiteren in die Wade. Beiden Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der aggressive Mann sei schließlich mit Hilfe eines Pfeffersprays gefesselt und zur Dienststelle gebracht worden, hieß es bei der Polizei weiter. Der 42-Jährige sei bereits mehrfach wegen diverser Gewaltdelikte polizeilich und auch psychisch auffällig gewesen. Er solle in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.

