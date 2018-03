Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit zusätzlichen Vertiefungsstunden und 111 neuen Lehrerstellen will die grün-rote Regierung Gymnasiasten den Übergang in die Oberstufe erleichtern. Um besser vorbereitet in die Abiturphase zu starten, sollen Schüler der Klasse 10 bereits ab dem kommenden Schuljahr die zusätzlichen Einführungsstunden in ihren Pflichtabiturfächern (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) erhalten, teilte Kultusminister Andreas Stoch (SPD) am Dienstag in Stuttgart mit.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als auch die Direktorenvereinigung Nord-Württemberg begrüßten die Pläne. Demnach sollen die Vertiefungsstunden in Form geteilter Klassen oder zweier gemeinsam unterrichtender Lehrer (Teamteaching) organisiert werden. Darüber hinaus soll mindestens eine Stunde pro Woche die Möglichkeit bestehen, Klassen in kleinere Lerngruppen aufzuteilten, um die Schüler - je nach Leistungsstand - individuell zu fördern.