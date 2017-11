Anzeige

Jagstzell/Ellwangen (ots) - Tragischer Unfall: Eine Kuh ist am Dienstagabend auf der Bahnstrecke zwischen Jagstzell und Ellwangen von einem Intercity erfasst worden. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, erkannte der Lokführer des Zuges auf Höhe des Bahnübergangs Schönau eine Kuhherde, die sich auf den Gleisen befand. Durch die Abgabe mehrerer Warnsignaleund eine sofort eingeleitete Schnellbremsung wurden die übrigen Tiere verschreckt und verließen den Gleisbereich.

Sie wurden im Anschluss wieder eingefangen und an ihren Halter übergeben. Offenbar stammt die Herde von einer etwa anderthalb Kilometer vom Unfallort entfernten Weide. Weshalb die Kühe von der umzäunten Weide ausbrechen konnten, ist bislang unbekannt. Durch die Schnellbremsung wurde nach jetzigem Stand keiner der Reisenden verletzt. An dem Intercity entstand durch den Zusammenprall mit der etwa 300 Kilogramm schweren Kuh ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Er setzte anschließend die Fahrt in Richtung Karlsruhe fort. Die im Intercity befindlichen Reisenden mussten während des Einsatzes nicht evakuiert werden. Durch die Gleissperrungen in der Zeit von 18:47 Uhr bis 20:51 Uhr kam es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen.