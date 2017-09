Anzeige

Glottertal (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einer Kuh mit elf Verletzten bei einem Almabtrieb ermittelt die Polizei wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung. «Schließlich muss ja jemand das Tier geführt haben», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Geprüft werde, wer verantwortlich sei und ob gegen Sicherheitsauflagen verstoßen wurde. Ergebnisse gebe es noch nicht. Bei einem Fest zum Almabtrieb in Glottertal bei Freiburg war am Sonntag eine Kuh in einem Festzelt in Panik geraten und hatte mehrere Menschen mitgerissen. Unter den elf verletzten Menschen waren drei Kinder.