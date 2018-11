Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Computer, die dazulernen und selbst Probleme lösen können - damit beschäftigt sich die künstliche Intelligenz. Solche schlauen Rechner werden beispielsweise beim autonomen Fahren gebraucht, wenn intelligente Autos immer neue Situationen kennenlernen und speichern müssen. Roboter könnten als Haushaltshilfen arbeiten oder - in der ganz winzigen Variante - Krankheiten im menschlichen Körper diagnostizieren und bekämpfen. Computer können mehr Wissen speichern als das menschliche Gehirn. Doch wenn sie eine Aufgabe lösen sollen, für die sie nicht programmiert sind, stoßen sie an Grenzen.

Das «Cyber Valley» in Baden-Württemberg beschäftigt sich im Raum Stuttgart/Tübingen mit diesen Themen. Es handelt sich dabei um einen Forschungsverbund, der unter anderem vom Land Baden-Württemberg gefördert wird. An der Finanzierung beteiligen sich aber auch Partner aus der Industrie, darunter die Daimler AG und die Robert Bosch GmbH. Der Verbund, an dem etwa die Universitäten Stuttgart und Tübingen und das Max-Planck-Institut beteiligt sind, soll die Forschung und Entwicklung intelligenter Systeme vorantreiben, sie international sichtbarer machen und so die besten Forscher in den Südwesten locken.

Beim Start des Forschungsverbundes Ende 2016 hieß es, dass alle Partner zusammen in den kommenden fünf Jahren einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in das «Cyber Valley» stecken.