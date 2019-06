Kunst zur Kühlung? Kühle Stunden offeriert die Stuttgarter Staatsgalerie täglich (außer Montag) von 10 bis 17 Uhr. Mit einer Temperatur von 20-22 Grad dürfte sie einer der angenehmsten Räume Stuttgarts sein. Auch die Luftfeuchte ist in den Ausstellugshallen mit 55-60 Prozent moderat. Und Kunstgenuss gibt´s extra dazu. Foto: Volker Naumann-Staatsgalerie Stuttgart-dpa-tmn

Klimagekühlt einen Badefilm anschauen? Was gibt es besseres bei dieser Hitze? Diese Woche will im Traumpalast eine Truppe Schwimmer in „Ein Becken voller Männer“ die Meisterschaft im Synchronschwimmen gewinnen. Badespaß pur. Foto: Traumpalast

Wassergekühlt auf dem Kanal: Im Kommunalen Kino in Esslingen gibt es zwar keine Klimaanlage, aber auf der Brücke über dem Kanal, die dem Lokal „Lux“ als Terrasse dient, weht immer ein angenehmes Lüftchen, so die Sprecherin Sibylle Tejkl des Koki. Foto: Rabus

Warum nicht einmal lang aufgeschobene Bankgeschäfte erledigen? Machen Sie einen Termin bei Ihrem Kundenberater. Die Räume der Kreissparkasse Esslingen zum Beispiel sind stets wohl temperiert. Die Klimaanlage passt sich an die Außenwerte an, so der Sprecher Ulrich Unger der KSK Esslingen.

Literatur, moderne Architektur und Temperaturen um die 25 Grad machen die Stadtbücherei in Stuttgart zum angenehmen Aufenthaltsort - nicht nur für Leseratten. Die Bücherei wird übrigens nicht von einer Klimaanlage gekühlt, sondern wird durch kaltes Wasser, das in der Fassade und den Böden fließt, klimatisiert. Foto: www.martin.lorenz.net

Heiße Flitzer in kühlen Raumen bietet das Mercedes-Benz-Museum in Untertürkheim. Bei 23-25 Grad empfiehlt die Pressesprecherin verfrorenen Besuchern sogar, ein Jäckchen mitzunehmen. Öffnungszeiten: Di bis So von 9 bis 18 Uhr Foto: Daimler AG

Auch ein ausgiebiger Einkauf in einem der zahlreichen Supermärkte der Region dürfte Erleichterung bringen, dieser Tage. Kleiner Tipp: Erörtern Sie vor allem intensiv die Angebote der Gefriertheke. Foto: Fabian Sommer Quelle: DPA

Auch in den alten Gemäuern der Esslinger Stadtbücherei kann man ein kühles Plätzchen finden. Vor allem im schattigen Innenhof, in dem an lauschigen Sommerabenden auch Veranstaltungen stattfinden, wie zum Beispiel Rosens Lyriksalon. Aber auch die Kinderbücherei sei noch relativ kühl, so eine Mitarbeiterin des Hauses. Foto: Bulgrin Quelle: Bulgrin

Schwimmen bei konstanter Temperatur und ohne hektisches Treiben und Kindergeschrei ist auch während der Sommerzeit im Merkelschen Hallenbad möglich. Das Sportbad bietet mit 26 Grad Wassertemperatur entspannte Abkühlung ohne UV-Belastung. Bei Außentemperaturen von über 40 Grad bringt sogar das Thermalbecken mit 34 Grad noch Erleichterung! Foto: Goebel