Oberried (dpa/lsw) Bei Sonnenschein und spätsommerlichen haben Landwirte am Samstag in Oberried bei Freiburg ihre Kühe von den Schwarzwaldwiesen unterhalb des Feldbergs geholt. Prachtvoll geschmückt wurden sie mit einem Umzug in der Schwarzwaldgemeinde in der Nähe von Freiburg von mehreren Tausend Zuschauern empfangen. Nach Angaben der Organisatoren bestand der Viehabtrieb aus mehr als 120 Tieren. Alle Rinder haben in diesem Jahr Blumenkränze und Glocken getragen. Die Landwirte haben die Rinder mit Ruten den Berg hinabgetrieben. Die Tiere haben die Sommermonate in den Bergen auf den Weiden verbracht und werden traditionell Anfang Oktober ins Tal geführt, um in den Ställen zu überwintern.