Von Lena Müssigmann





Stuttgart - „Ich mag Männer und ich mag Sex“, sagt Claudia (Name von der Redaktion geändert), 45 Jahre, geschieden. Sie hat einen Halbtagsjob und muss sich was dazu verdienen. Vor fünf Jahren hat sie sich bewusst dafür entschieden, dies als Prostituierte zu tun. Vom 1. November an greift das Prostituiertenschutzgesetz in Baden-Württemberg. Es soll Frauen wie Claudia schützen. Das empfindet diese aber nicht so. Sie sagt über das Gesetz: „Ich mag’s nicht, sag’ ich ganz ehrlich. Ich fühl mich bevormundet und gegängelt.“

Was das Gesetz vorschreibt: Sexarbeiterinnen müssen sich auf dem Amt eine Arbeitserlaubnis abholen und eine Gesundheitsberatung mitmachen. Für die Kunden gilt eine Kondompflicht. Die Arbeitszimmer müssen einen Notrufknopf haben. Frauen dürfen nicht in dem Zimmer schlafen, in dem sie arbeiten. Bordelle brauchen künftig eine entsprechende Betriebserlaubnis. Das Gesetz soll menschenverachtende Auswüchse in der Szene unterbinden, so das baden-württembergische Sozialministerium. Es diene damit vor allem den Frauen. Doch bei vielen Frauen in der Szene herrschen Skepsis und Ablehnung vor.

„Freier ist ein Schimpfwort“

Wie die neuerdings geltende Kondompflicht überprüft werden soll, belustigt Claudia. „Wer will das kontrollieren? Gute Frage, nicht wahr?“ Frauen, die ungeschützten Sex anbieten, weil sie Geld brauchen und dafür mehr verlangen können, würden das weiterhin tun, ist sie überzeugt, Verbot und Gesundheitsberatung hin oder her. „Ich glaube nicht, dass das Gesetz die Schwachen schützt.“

Sie empfängt ihre Kunden - „Freier ist ein Schimpfwort“ - in einer Stuttgarter Terminwohnung. Es gibt keine Bar, keine roten Plüschsofas. An der Haustür sind Klingeln mit den Namen der Frauen, die auf vier Stockwerken arbeiten. Dass Frauen nicht mehr in dem Zimmer schlafen dürfen, in dem sie die Dienstleistung anbieten, hält sie für „absoluten Quatsch“, wie sie sagt: „Unsere Zimmer sind ja nicht verseucht, wir haben genügend Bettwäsche zum Wechseln.“ Sie hat auch eine Wohnung, fühle sich in ihrem Zimmer aber wohl.

„Das Gesetz hat viele Fehler“, sagt auch die Sozialarbeiterin Margarete Schick-Häberle. Sie berät Prostituierte im Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart. Auch sie kritisiert die Zwei-Zimmer-Regelung. Das sei in der Theorie interessant gedacht, so Schick-Häberle. Wenn ein Etablissement aber morgens um vier schließe, müssten Frauen, die wegen ihres Berufes und eines möglichen Migrationshintergrundes keine Wohnung in Stuttgart bekommen und sich ein Hotel nicht leisten können, auf die Straße gehen - oder mit einem Kunden nach Hause.

Problematisch am Gesetz findet Schick-Häberle, dass der Ausweis, den die Frauen künftig bei sich haben müssen, zur Entdeckung der oft geheimgehaltenen Tätigkeit in der Familie führen könnte; zum Beispiel, wenn jemand diesen Schein in der Handtasche findet.

Das Gesetz bietet aus ihrer Sicht aber auch eine Chance: die, dass Prostituierte Kontakt zu Beratungsangeboten bekommen. Die vorgeschriebene Erstberatung müsse professionell und wertschätzend gemacht sein, sagt Schick-Häberle, damit sich die Frauen nicht abgewertet fühlen, sondern Vertrauen fassen können.

Das Amt kann einer Frau die Arbeitserlaubnis verweigern, wenn es Hinweise auf eine Zwangslage gibt. Der Amtsarzt des Gesundheitsamtes in Stuttgart, Martin Priwitzer, hält es aber für fraglich, ob mit dem Gesetz der weit verbreiteten Zwangsprostitution und dem internationalen Menschenhandel ein Riegel vorgeschoben werden kann. Er erwartet, dass unter Zwang stehende Frauen vorbereitet werden und wissen, was sie auf dem Amt sagen müssen.

Anna, die seit acht Jahren als Domina in der Region Stuttgart arbeitet, berichtet davon, dass ausländische Hintermänner Mädchen nach Deutschland bringen und sie wöchentlich an einen anderen Ort fahren. So könnten sie Kontrollen und deren Konsequenzen entgehen. „Das Gesetz soll die Frauen mit Zuhälter schützen, aber die haben nichts davon.“ Sie findet, man müsse bei den Kunden ansetzen, die sich für die Lage der Prostituierten nicht interessieren und denen es „scheißegal“ sei, ob ein Gesetz die Kondompflicht vorschreibt.

Claudia glaubt, dass Frauen, die die Arbeitserlaubnis nicht bekommen, trotzdem weiter arbeiten, weil sie das Geld brauchen - womöglich in Privatwohnungen. Prostitution würden durch das Gesetz, entgegen aller politischen Beteuerungen, somit wieder mehr in die Illegalität gedrängt. „Das ärgert mich“.

Das neue Prostituiertenschutzgesetz

Das neue Prostituiertenschutzgesetz ist zum 1. Juli in Kraft getreten. Mit Inkrafttreten eines Ausführungsgesetzes für Baden-Württemberg am 1. November wird die Regel auch im Südwesten umgesetzt. Ziel ist nach Angaben des zuständigen Bundesfamilienministeriums, Frauen vor Zwangsprostitution zu schützen und klare Regeln für Prostitution zu schaffen. Neu ist dabei die Pflicht zur Anmeldung der gewerbsmäßigen Prostitution bei der Kommune. Außerdem müssen sich Prostituierte in regelmäßigen Abständen gesundheitlich beraten lassen. Ferner wird eine Kondompflicht eingeführt und Werbung für ungeschützten Sex gegen Geld verboten.

Fundierte Angaben zur Zahl der Prostituierten in Deutschland gibt es laut Ministerium und Statistischem Bundesamt nicht. Die Selbsthilfeorganisation Dona Carmen, die sich für die Rechte von Prostituierten einsetzt und im Juni in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz eingereicht hat, schätzt sie auf bundesweit etwa 200 000. Wie viele Frauen davon Zwangsprostituierte sind, lässt sich den Angaben zufolge nicht sagen.