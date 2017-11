Anzeige

Von Ulf Mauder und Anne-Beatrice Clasmann





Stuttgart - Weg aus dem Rampenlicht im Stuttgarter Landtag zieht es AfD-Chef Jörg Meuthen nun ins Europaparlament. Zugunsten seiner Partei und deren besserer Aufstellung auf Europaebene, wie er in Stuttgart beteuert, gibt er zum Ende des Monats den Fraktionsvorsitz in Stuttgart ab. Der 56-Jährige greift als Nachrücker von Beatrix von Storch zum einzigen von einst sieben AfD-Mandaten im Europäischen Parlament. Und das mit einigem Kalkül.

Widersacher aus den eigenen Reihen ätzten, Meuthen kümmere sich mit dem Antreten eines doppelten Mandats in Wahrheit um sich selbst - und ziehe die Konsequenzen aus der eigenen Führungsschwäche im Land. Der Parteichef sieht das freilich anders. Er wolle im Europaparlament zu seinen eurokritischen Wurzeln zurückkehren und die Partei auf europäischer Ebene wieder stark machen, sagt Meuthen. Klar ist aber auch, dass Meuthen Belastung abwerfen will - als extrem geforderter Chef der stärksten Oppositionsfraktion im Landtag. Hier hat er turbulente Zeiten hinter sich, weshalb ihm das ruhigere Fahrwasser auf EU-Ebene gelegen kommen dürfte.

Hinter den Kulissen heißt es, die Fraktion in Baden-Württemberg sei streitlustig und für Meuthen schwer zu führen. Wer in den vergangenen Monaten mit Meuthen gesprochen hat, konnte zudem den Eindruck gewinnen, dass ihm ein anderes Ziel zur Zeit wichtiger ist: Meuthen will beim Bundesparteitag in Hannover Anfang Dezember erneut für den Parteivorsitz kandidieren.

Für den Erfolg seiner Kandidatur braucht er Unterstützung. Die könnte er vom rechtsnationalen Flügel erhalten. Denn inzwischen sieht es eher danach aus, dass der Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke und seine Mitstreiter keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken wollen, um den Richtungsstreit nicht weiter zu verschärfen. Davon könnte vielleicht Frauke Petry profitieren. Die ehemalige AfD-Chefin will mit ihrer „Blauen Partei“ konservativen Wählern ein Angebot machen, denen die AfD zu weit nach rechts gerückt ist.

Meuthen gehört zwar selbst nicht zum Flügel am rechten Rand. Er hat jedoch schon zweimal das alljährliche „Kyffhäusertreffen“ der Rechtsnationalen besucht. Damit hat er einige frühere Anhänger aus dem gemäßigten Lager verprellt. Bis zum Abgang von Petry hatte die AfD zwei Parteivorsitzende gehabt. Doch diese Doppelspitze ist nicht in Stein gemeißelt.

Von „wildem Taktieren ohne Prinzipien“ spricht der AfD-Abgeordnete Heinrich Fiechtner in Stuttgart. Was er meint, ist Meuthens Dreifachtätigkeit: als Parteichef, als Landtagsabgeordneter, der er vorerst bleiben will und darf - und nun eben noch als Europaparlamentarier. Fiechtner wirft dem Parteichef zudem „Gewinnmaximierung“ vor.

Da mag Meuthen zwar großspurig den Verzicht auf seine Abgeordnetendiät im Landtag und auf seinen 125-Prozent-Zuschlag als Fraktionschef erklären. 17 500 Euro sind das im Monat. Weg ist nun auch der Dienstwagen samt Chauffeur. Doch selbst wenn die Diät in Stuttgart per Gesetz entfällt, erhält er weiter eine steuerfreie „Kostenpauschale“ von 2169 Euro im Monat. Hinzu kommt ein Zuschuss zur Altersvorsorge von 1720 Euro pro Monat. Das Geld bekommt er, ob er will oder nicht.

Und weil Europaabgeordnete deutlich weniger Steuerlast haben, dürften sich die „Einkommenseinbußen“, von denen er spricht, am Ende in Grenzen halten. Freunde dürfte sich Meuthen in der Partei nicht machen mit dem Schachzug. Dauerkritiker Fiechtner hatte sich schon 2016 überworfen mit Meu­then, dem er zuletzt wegen der Nähe zu Höcke einen Rechtsruck vorgeworfen hatte. Dass Meuthen nun ausgerechnet einen seiner Gegner für die Nachfolge als Fraktionschef vorschlägt, dürften manche als weiteres Zugeständnis an die Nationalisten in der AfD sehen. Übernehmen soll die Aufgabe der 62 Jahre alte Bernd Gögel.