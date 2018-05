Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Zum Feiern dürfte keinem zumute sein: Fast genau zwei Jahre nach dem Regierungsantritt hat die grün-schwarze Koalition von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine schwere Krise erlebt. Vordergründig ging es um eine Reform des Landtagswahlrechts, hintergründig um Vertrauen und Verlässlichkeit in dem Bündnis. Arg ramponiert gingen die Koalitionäre aus der Auseinandersetzung hervor - die Opposition frohlockt und prophezeit, dass Grün-Schwarz schon vor der nächsten Landtagswahl 2021 zerbricht.

Ins Bild passte da, dass der grüne Oberbürgermeister von Freiburg, Dieter Salomon, am Sonntag nach 16 Jahren im Amt abgewählt wurde. Die Opposition interpretierte das als Warnzeichen für Kretschmanns Grüne in Baden-Württemberg. Salomon, der wie Kretschmann realpolitisch ausgerichtet ist, war auch von der Freiburger CDU unterstützt worden.

Dabei hatte für die Regierung am 12. Mai 2016 alles vielversprechend begonnen. Aus der Landtagswahl war Kretschmann als Sieger hervorgegangen - die SPD als Wunschpartner war aber so schwach, dass es nicht für die Fortsetzung von Grün-Rot reichte. Weil sich auch andere Koalitionsoptionen zerschlugen, mussten sich Grüne und CDU zusammenraufen, um Neuwahlen zu verhindern. «Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden», sagte Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU). Stolz hielt er mit Kretschmann den Vertrag für die bundesweit erste «Kiwi-Koalition» hoch - also einem Bündnis, in dem die Grünen den Ministerpräsidenten stellen und die CDU der Juniorpartner ist.

Zunächst arbeitete Grün-Schwarz geräuschloser, als es die Koalitionäre vielleicht selbst erwartet hätten. Zwar beharkte man sich intern bei einigen Themen. So zum Beispiel bei umstrittenen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan und neuen Sicherheitsbefugnissen für Polizei und Verfassungsschutz. Doch die Regierung an sich geriet nicht ins Wanken. Stabilisierend wirkte sich dabei aus, dass Baden-Württemberg deutlich steigende Steuereinnahmen verzeichnete und auch für die Folgejahre weiter erwarten kann.

Im Januar spitzte sich ein Streit um eine Reform des Landtagswahlrechts zu. Die ist im Koalitionsvertrag vereinbart, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Doch die CDU-Landtagsfraktion blockierte das Vorhaben - die Grünen waren auf den Bäumen. Ende April beerdigte Grün-Schwarz das Projekt. «So etwas kann man sich nur ein Mal erlauben», sagte Kretschmann zur Blockade der CDU-Fraktion.

Kurz darauf fiel die CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz im ersten Anlauf bei der Wahl zur Landtagsvizepräsidentin durch - sie kam erst im zweiten Wahlgang durch. Ob das die Rache der Grünen für die gescheiterte Wahlrechtsreform war, weiß bei einer geheimen Wahl keiner. Doch nun zürnte die CDU. «Das war ein schweres Foul. Das darf sich nicht wiederholen», sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart.

Risse bei den Grünen

Das erste Mal waren Risse auch bei den Grünen deutlich geworden. Die CDU spricht schon lange nicht mit einer Stimme. Vizeregierungschef Strobl hatte es nicht geschafft, die eigene Landtagsfraktion beim Wahlrecht von ihrem Blockadekurs abzubringen. Ihm wird Führungsschwäche vorgeworfen. Die Opposition aus AfD, SPD und FDP freut es - vor allem der liberale Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke macht seitdem CDU und SPD offen Avancen zur Bildung einer Deutschlandkoalition (CDU, SPD, FDP). In der CDU-Fraktion gibt es seit langem Anhänger eines solchen Bündnisses.

Rein rechnerisch hätte Schwarz-Rot-Gelb eine knappe Mehrheit im Parlament, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Ob die SPD mitmacht, ist aber unsicher. Und faktisch haben bereits mehrere CDU-Abgeordnete signalisiert, dass sie da nicht mitgehen würden. Die CDU-Fraktion müsste also wohl auf Stimmen von der Alternative für Deutschland (AfD) setzen. Ein solcher Kurs wäre aber für die CDU verheerend, heißt es aus der Landespartei. «Wenn (Fraktionschef) Reinhart mithilfe der AfD Ministerpräsident werden möchten, dann soll er direkt zur AfD wechseln», sagt ein Landesvorstandsmitglied.

Strobl selbst sprach beim Parteitag am vergangenen Samstag ein Machtwort. «Ohne Geschlossenheit ist alles nichts. Eine zerstrittene Partei wählt keine Socke», sagte er zu den Quertreibern in den eigenen Reihen. Doch die Frage ist, ob die auf ihn hören.

Es bleibt also spannend in Stuttgart - auch deshalb, weil bald eine weitere schwierige Entscheidung ansteht. Die Landesregierung muss klären, ob es 2019 erste Fahrverbote für ältere Diesel-Autos zur Luftreinhaltung in Stuttgart geben soll. Während die Grünen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig keinen Spielraum mehr sehen, will die CDU Fahrverbote nicht mittragen.