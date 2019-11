Berlin/Stuttgart (dpa)Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Parteichef Robert Habeck als geeigneten Kanzlerkandidaten genannt - und damit zwei Wochen vor dem Parteitag die Grünen-Spitze aufgeschreckt. Der Politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner bemühte sich am Freitag, das Thema im Keim zu ersticken. «Das ist gerade nicht unsere Debatte», sagte der Parteimanager der Deutschen Presse-Agentur.

Habeck führt die Grünen seit Januar 2018, und zwar gemeinsam mit Annalena Baerbock - die Kretschmann einem Bericht des «Stern» zufolge zunächst mit keinem Wort erwähnt hatte. Das korrigierte er am Tag danach und sagte der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag), beide Parteivorsitzende seien «kanzlerkandidatenfähig».

Was war passiert? Im Stuttgarter Schauspielhaus plauderte Entertainer Harald Schmidt am Donnerstagabend mit dem Südwest-Regierungschef - und fragte, wer von den Grünen für eine Kanzlerkandidatur infrage komme. Kretschmann habe kurz und knapp geantwortet: «Habeck», erklärte ein Regierungssprecher auf Nachfrage. Wie zuerst der «Stern» berichtete, führte der 71-Jährige zur Begründung an, Habeck sei ein «Kommunikator» und verfüge als früherer Umweltminister von Schleswig-Holstein über «Exekutiverfahrung».

Damit bescherte der Schwabe seiner Partei gleich zwei Ärgernisse. Erstens stehen eine Frau und ein Mann an der Spitze der Grünen, die sehr genau auf Gleichberechtigung achten. Manche halten Baerbock für die bessere Kanzlerkandidatin - wobei Kretschmann recht hat damit, dass nur der frühere Vize-Ministerpräsident Habeck über Regierungserfahrung verfügt. «Die Grünen können sich freuen, dass sie zwei Bundesvorsitzende haben, die beide kanzlerkandidatenfähig sind», sagte Kretschmann der «SZ», beide seien «herausragend».

Da ist aber noch Problem Nummer zwei: Die Grünen-Spitze will das Wort Kanzlerkandidatur am liebsten gar nicht hören. Die K-Frage steht im Raum, seit der Umfragen-Höhenflug die Partei mit der kleinsten Bundestagsfraktion auf Augenhöhe mit der Union geführt hat. Und sie kann sehr schnell sehr dringend werden, wenn die schwarz-rote Koalition vorzeitig zerbrechen sollte und die nächste Bundestagswahl früher kommt als 2021.

Nur: Umfragen schwanken, inzwischen liegen die Grünen wieder einige Prozentpunkte hinter den Schwarzen. Über grüne Kanzler zu sprechen, könnte hochmütig wirken. Erst recht jetzt, nach dem Dämpfer der Thüringen-Wahl, in der die Grünen nur auf 5,2 Prozent kamen.

Während SPD und CDU derzeit Schlagzeilen mit ihren Personaldebatten machen, wollen die Grünen sich als lösungsorientierte Macher präsentieren. Auch beim Parteitag in Bielefeld Mitte November, wo Baerbock und Habeck aller Voraussicht nach im Amt bestätigt werden. Im Mittelpunkt sollen aber Sachfragen stehen. Neben Klimaschutz soll die Wirtschaftspolitik viel Raum bekommen - und nicht die Frage, ob nun die Parteichefin oder der Parteichef besser ins Kanzleramt passt.

Auch Kretschmann schob am Freitag das nach, was eigentlich alle Grünen antworten, wenn ihnen Kanzlerfragen gestellt werden: Die Entscheidung stehe zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht an. Er fügte an: «Und schon gar nicht bin ich derjenige, der darüber entscheidet.»