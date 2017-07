Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) misst dem Buch zur Flüchtlingsthematik seines Parteikollegen Boris Palmer keine große Bedeutung für den Wahlkampf der Grünen zu. „Boris Palmer ist ein normales Mitglied der Grünen und Oberbürgermeister“, sagte Kretschmann. „Er hat keine Ämter und spricht nicht für die Partei. Er kann ein Buch schreiben, wann er will“, sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Palmer stellt am 3. August in Berlin sein Werk unter dem Titel „Wir können nicht allen helfen“ vor. Der Oberbürgermeister von Tübingen sorgt seit langem mit seinen Positionen zum Flüchtlingsthema für kontroverse Debatten auch innerhalb der eigenen Partei. Kretschmann wird nach eigenen Angaben wohl keine Zeit haben, das Buch zu lesen. Zudem kenne er Palmer und seine Thesen bereits sehr gut. „Und so werde ich wohl eher nicht Palmer, sondern „Kaiser Friedrich II“ von Ernst Kantorowicz endlich in den Ferien fertig lesen.“

Das Flüchtlingsthema an sich könne im Wahlkampf eine Rolle spielen, meinte Kretschmann. Im Vergleich zu 2015 kämen jetzt weniger Flüchtlinge. Nun gehe es darum, die Menschen, die bleiben dürften, gut zu integrieren. „Das ist eine große Aufgabe, die wir endlich auch im Bund kraftvoll angehen müssen.“