Stuttgart (dpa/lsw)Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den ehemaligen Trumpf-Chef Berthold Leibinger als «Inbegriff für die Innovationsfähigkeit unseres Landes» gewürdigt. Leibinger sei Tüftler in seinem ursprünglichen Sinn, Wissenschaftler und Forscher, Handwerker und Künstler, kreativer Denker und Unternehmer gewesen, sagte Kretschmann am Montag bei der Trauerfeier für Berthold Leibinger in der Stiftskirche in Stuttgart. «Er war eine der Persönlichkeiten, die das Land mitgeschaffen haben, in dem wir heute leben.»

Berthold Leibinger war Mitte Oktober im Alter von 87 Jahren gestorben. An diesem Montag wäre er 88 Jahre alt geworden. An dem Gottesdienst nahmen neben seiner Familie auch Landesbischof Frank July und Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) teil. Aber auch wichtige Weggefährten wie der frühere BASF-Chef Jürgen Strube, Bosch-Aufsichtsrat Franz Fehrenbach oder Johannes Kärcher waren geladen.