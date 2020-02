Stuttgart (dpa/lsw)Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seinen angekratzten Sozialminister Manne Lucha (beide Grüne) verteidigt. Es geht um Vorwürfe der Kungelei Luchas mit dem Kabarettisten Christoph Sonntag, insbesondere um zwei gemeinsame Abendessen, für die Sonntag die Kosten übernommen hatte. Kretschmann sagte zu den Essen am Dienstag in Stuttgart: «Es ist offensichtlich doch besser, man bezahlt selber. Dann hat man einfach keinen Stress. Aber einen Skandal kann ich darin überhaupt nicht erkennen.»

Hintergrund der Kungelei-Vorwürfe gegen Lucha ist ein Jugendprojekt des gemeinnützigen Unternehmens «Stiphtung Christoph Sonntag». Das Sozialministerium hatte das Projekt in den Jahren 2018 und 2019 mit insgesamt 211 000 Euro gefördert. Die beiden besagten Abendessen fielen in einen Zeitraum, in dem sich Sonntag um eine Verlängerung des Projekts bemühte. Lucha hatte schon im Herbst erklärt: «Es gibt keine Vermischung dienstlicher und privater Interessen.» Zuletzt räumte er aber ein, es sein ein «großer Fehler» gewesen, dass Sonntag die Kosten für die beiden Abendessen übernommen habe.