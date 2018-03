Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Wie stellt sich Baden-Württemberg das Europa der Zukunft vor? Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Europaminister Guido Wolf (CDU) haben Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft eingeladen, um über diese Frage zu diskutieren. «Nur Europa kann uns in den Stürmen der Welt beheimaten», sagte Kretschmann am Samstag in Stuttgart. «Aber Europa an die Menschen zu transportieren, ist nicht einfach», sagte Wolf, der auch mangelndes Interesse an Europa thematisieren will.

Ziel des sogenannten Europa-Dialogs ist es, bis zum Ende des Jahres - kurz vor der Europawahl im Jahr 2019 - ein Leitbild zu entwickeln, das Wünsche, Ideen und Sorgen der Bürger aus dem Südwesten berücksichtigt. «Wir dürfen nicht nur nach Paris und Brüssel schauen, sondern auch nach Bad Mergentheim und Biberach», sagte Kretschmann, der ein «Europa der Regionen» stärken will. Aus diesem Grund seien bei den Diskussionsveranstaltungen auch zufällig ausgewählte Bürger vertreten.