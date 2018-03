Anzeige

Von Hermann Neu





Horb - „Nach meiner Frau wurde eine Orchidee benannt, nach mir ein Kaktus, was soll ich da sagen?“, fragt der Ministerpräsident. Vielleicht „Cylindropuntia imbricata Winfried Kretschmann“ - so heißt nämlich der Kaktus. Getauft wurde er gestern im Kakteengarten von Horb am Neckar. In einen sonnigen Eckchen an einer Südmauer der Neckarstadt am Rande des Schwarzwalds, wo man eigentlich keine Kakteen vermuten würde. Die Ehre, dass eines der stachligen Gewächse seinen Namen trägt, hat der Grünen-Politiker dem Empfinger Kakteen-Enthusiasten Holger Dopp zu verdanken Der hat quasi als Spätfolge der Landesgartenschau in Horb in den Jahren nach 2009 den Kakteengarten angelegt und seither gehegt und gepflegt.

Der Besuch des Ministerpräsidenten ist da irgendwie eine kleine Krönung. Schon lange hatte Dopp bei Kretschmann für einen Besuch angefragt- und überraschend hat der Ministerpräsident dann auch zugesagt. Für den Grünen der ersten Stunde im Landtag verbindet sich mit dem Wort Kaktus natürlich eine Anekdote: Als 1980 die ersten Abgeordneten der neuen Partei ins baden-württembergische Parlament einzogen, teils mit abenteuerlicher Kleidung und zum Teil auch etwas zerzaust, wie Fotos aus dieser Zeit verraten, hatten sie einen Kaktus im Topf dabei. Den bekam der damalige Regierungschef Lothar Späth (CDU) geschenkt. Schließlich wollte man als Grüner ja Stachel im Fleisch der Etablierten sein, wie eines der erklärten Ziele einstens lautete.

Doch seither ist viel Wasser den Neckar hinabgeflossen. Späth beispielsweise lag mit der Prognose, die Grünen seien ein vorübergehendes Phänomen, heftig daneben. Heute sind die Grünen „selbst etabliert“, sagt Kretschmann. Sie stellen im Südwesten, bundesweit bisher einmalig, sogar den Ministerpräsidenten. „Es hat 30 Jahre gedauert, bis wir geblüht haben und in die Regierung gekommen sind“, bilanziert Kretschmann nach fünf Jahren Regieren mit der SPD sowie bald 100 Tagen mit dem neuen Partner CDU. Es gehe halt um „Survival of the fittest“, das Überleben des am besten Angepassten, „auch auf trockenen Standorten“, kommentiert der frühere Biologie- und Ethiklehrer.

Exotisch sind die Grünen längst nicht mehr. Wohl aber frostfeste Kakteen und Agaven am Rande des Schwarzwalds. Nur ein Prozent aller Kakteen ist überhaupt winterhart, berichtet Dopp, dem zu seinen Schützlingen immer etwas einfällt. Im konkreten Fall „Cylindropuntia imbricata“ - ob mit oder ohne Zusatz Winfried Kretschmann - handelt es sich um eine Spezies, die in Südamerika mit Höhen auch über 3500 Metern und dort mit Frost und Schneestürmen klarkommt. Ein Exemplar davon - geschätzt 25 Zentimeter hoch samt Blüte - bekommt der Ministerpräsident als Geschenk für seinen Garten in Laiz bei Sigmaringen. Ein weiteres bleibt, von Kretschmann eingepflanzt, im Kakteengarten. Der dritte Kretsch­mann-Kaktus ist für die grüne Jugend, die auf die Blüte noch warten darf und das mit der Stacheligkeit vielleicht noch etwas anders sieht.

Dass er ausgerechnet „Cylindropuntia imbricata“ für den langen Ausleseprozess bis zum konkreten Exemplar gewählt hat, nennt Dopp „reinen Zufall“ - auch wenn die Stacheln „etwas der Frisur“ des Regierungschefs glichen. Auch der Kakteen-Experte kennt die Geschichte mit Späth und dem Kaktus, aber das sei „nicht der Gedanke“ gewesen, den aktuellen Regenten mit einem Kaktus zu ehren.

„Die Welt ist interessant und spannend“ lobt Kretschmann Dopp samt Frau Gudrun und schlägt den Bogen zum - Ehrenamt. „Wieder ein Beispiel, dass es keine Nische gibt, wo nicht Ehrenamtliche etwas leisten“, geht die Würdigung weiter. „Davon lebt unser Land, facettenreich wie die Kakteen“, schlägt Kretschmann den Bogen zurück an die Horber Stadtmauer.

Tatsächlich war es ein reichlich exotischer Gedanke Dopps, gepaart mit einer guten Dosis Hartnäckigkeit, aus einer Wildnis am Hang ein beachtetes Kleinod zu machen. 35 000 Besucher waren seit der Gartenschau bereits hier, immer wieder gibt es sogar aus dem Ausland Anfragen für Besichtigungen, um die etwa 450 verschiedenen Pflanzen zu betrachten. Viele davon sind gezüchtet, was gegenüber Wildexemplaren den Vorteil hat, dass sie öfter blühen und weniger anfällig sind, erklärt Dopp.

Der Kakteengarten ist von April bis Oktober jeden ersten und dritten Sonntag im Monat jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet, nicht jedoch bei Regenwetter. Besichtigungen und Führungen kann man mit Holger Dopp unter Tel. 07485/1779 vereinbaren.