Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) Die Ordnungskräfte hätten die schwierige Situation entschlossen und besonnen gelöst, sagte er am Samstag beim Parteitag der Südwest-Grünen in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen). «Das ist der richtige Weg.» In Ellwangen hatten am Montag 150 bis 200 Flüchtlinge Polizisten bedroht, die einen Mann aus Togo abholen wollten, der abgeschoben werden soll. Die Beamten brachen den Einsatz ab. Bei einem Großeinsatz am Donnerstag wurde der Mann dann doch gefasst. Er sitzt nun in Abschiebehaft.

Kretschmann sagte, die Vorfälle trieben ihn um, weil sie elementare Rechtsvorstellungen der Menschen und den Zusammenhalt des Gemeinwesens berührten. Klar sei, dass Menschen, die nicht politisch verfolgt und nicht vor einem Bürgerkrieg geflohen seien, in der Regel in ihre Heimat zurück müssten. Er habe Verständnis für Menschen, die sich aus Afrika auf den Weg für ein besseres Leben machten. Aber nach dem Asylrecht dürften Wirtschaftsflüchtlinge nicht bleiben. «Deswegen brauchen wir dringend ein Einwanderungsgesetz», bekräftigte er.

Ebenso verurteilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Kritik an der Polizei scharf. «Dieses verantwortungslose Geschwätz weisen wir entschieden zurück», sagte der Landeschef bei einem CDU-Parteitag am Samstag in Wiesloch bei Heidelberg. «Ich bin schockiert darüber, dass dieses kluge, besonnene Verhalten damit kommentiert wird, dass man von Staatsversagen redet», sagte Strobl. «Wir stehen hinter der Arbeit der Polizei.»