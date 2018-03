Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lässt nach wie vor offen, ob er eine dritte Amtszeit anstrebt. Die Frage, ob er wieder antrete, stelle sich jetzt nicht, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart mit Verweis darauf, dass er zunächst bis zum Jahr 2021 gewählt ist. Kretschmann ist 68 Jahre alt.

Bayerns Regierungschef Horst Seehofer (67) hat angekündigt, sein eigentlich für 2018 angekündigtes Karriereende auf zunächst unbestimmte Zeit zu verschieben. „Ich freue mich, dass der Kollege Seehofer sich so fit und frisch fühlt, das noch zu machen. Vor allem, wenn ich denke, wer vielleicht sein Nachfolger geworden wäre, kann mich das nur erfreuen“, sagte Kretschmann. Bayerns Finanzminister Markus Söder galt als wahrscheinlichster Seehofer-Nachfolger. Gehandelt worden waren unter anderem aber auch Innenminister Joachim Herrmann und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (alle CSU).

Ob ein Politiker ein Amt gut ausübt, ist für Kretschmann keine Frage des Alters. Der Regierungschef verwies noch einmal auf den kalifornischen Gouverneur Jerry Brown, der heute 79 ist. Kretschmann beschrieb Brown als „raumfüllendes Kraftpaket voller Energie“.