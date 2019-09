Sindelfingen (dpa/lsw) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat verpflichtende Maßnahmen für den Klimaschutz gefordert und das Paket der Bundesregierung als unzureichend kritisiert. Er bezog sich beim Landesparteitag am Samstag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) insbesondere auf die vorgesehene Bepreisung von klimaschädlichem CO2. Die Bundesregierung plant, mit 10 Euro pro Tonne CO2 einzusteigen. Das seien 3 Cent mehr für jeden Liter Benzin. «Da schwankt der Preis an der Tankstelle ja schon im Laufe eines Tages mehr.»

Das Klima kippe viel schneller als man erwartet habe. Alleine mit Subventionen und Anreizen werde man beim Klimaschutz nicht weiterkommen. «Die unsichtbare Hand des Marktes wird das Klima nicht für uns retten», sagte Kretschmann. «Es geht nicht ohne Verbote und Gebote.» Eine der wirksamsten Maßnahmen ökologischer Art sei das Verbot des Ozonkillers FCKWs gewesen. Kretschmann sprach sich für eine Pflicht zu Photovoltaikanlagen bei Neubauten und für die Möglichkeit aus, dass die baden-württembergischen Kommunen über eine Nahverkehrsabgabe entscheiden könnten. Zudem solle die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral arbeiten. Er forderte die jungen Menschen auf, mit ihren Demonstrationen dranzubleiben an dem Klimaschutzthema.

Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident. Baden-Württemberg wird seine Klimaschutzziele für 2020 verfehlen. Eigentlich sollten die Treibhausgasemissionen bis dahin im Vergleich zu 1990 um 25 Prozent sinken. Bis heute wurde nur eine Minderung von 12 Prozent erreicht. Der Grünen-Jugend gehen die Klimaschutzmaßnahmen im Südwesten nicht weit genug. «Es braucht mutige Entscheidungen, auch auf Landesebene», sagte die Landeschefin der Nachwuchsorganisation, Lea Elsemüller.

Der Parteitag steht im Zeichen von Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Grünen-Landesverbandes, der am 30. September 1979 in Sindelfingen gegründet wurde - und im Zeichen hoher Umfragewerte. In einer jüngst veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von Südwestrundfunk (SWR) und «Stuttgarter Zeitung» liegen die Grünen bei der «Sonntagsfrage» im Südwesten bei 38 Prozent. Das ist allen Anzeichen nach der höchste Wert, den die Demoskopen jemals für die Grünen in Deutschland auf Landesebene gemessen haben.

Eigentlich sollte auch Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock beim Parteitag auftreten. Sie musste aber auf einen kurzfristig anberaumten Landesparteitag in Brandenburg, um dort für ein rot-schwarz-grünes Bündnis zu werben. In Sindelfingen wurde eine Videobotschaft von ihr gezeigt. Darin kritisierte sie das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Das, was rausgekommen sei, werde der Menschheitsaufgabe der Klimarettung nicht gerecht.

Kurzzeitig gestört wurde der Parteitag von zehn Menschen, die mit drei Bannern zur Bühne zogen, um dort gegen das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada zu demonstrieren. Sie warfen Regierungschef Kretschmann vor, das Abkommen zu unterstützen.