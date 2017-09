Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem angekündigten Rückzug der SPD in die Opposition sind die Gespräche über eine Jamaika-Koalition nach Überzeugung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ohne Alternative. Als letzte Möglichkeit bliebe ansonsten nur eine Neuwahl, sagte er am Dienstag in Stuttgart. „Das will doch wohl ernsthaft niemand ins Kalkül ziehen.“ Die Sondierungsgruppe seiner Partei für ein Bündnis von CDU, Grünen und FDP, der er auch angehört, stehe in großer Verantwortung. Die Gespräche würden konstruktiv mit dem Ziel geführt, dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt.

Kretschmann betonte, man werde in die Sondierung ohne Vorbedingungen gehen. „Es werden jetzt keine Knackpunkte genannt.“ Alles andere wäre unprofessionell. Er appellierte an die Kompromissfähigkeit aller Beteiligten. Der Kompromiss halte die Gesellschaft zusammen und ermögliche eine stabile Regierung. Als „harte Verhandlungsbrocken“ sieht er im Fall von Verhandlungen die Themen innere Sicherheit mit der CDU sowie Europa mit der FDP.

Ähnlich wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) kritisierte er die Verweigerungshaltung der SPD. Die Entscheidung sei nach seiner Meinung „etwas vorschnell“ gefallen. Er sei auch irritiert von den Angriffen Schulz' gegen diejenigen, die ein Bündnis schmieden wollen.