Stuttgart (dpa/lsw) - Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sind die wieder eingeführten Kontrollen an der Grenze zu Österreich eine Notmaßnahme, die die Flüchtlingsprobleme nicht löst. Die Kontrollen müssten „eine absolute Ausnahme bleiben und zeitlich strikt befristet“ sein, sagte Kretschmann nach Angaben seines Regierungssprechers am heutigen Montag in Stuttgart. Er beteuerte, Baden-Württemberg stehe weiterhin bereit, um Flüchtlinge aus Bayern zu übernehmen. Es komme jetzt aber vor allem darauf an, dass alle EU-Mitgliedsstaaten Verantwortung übernähmen und Flüchtlinge aufnähmen.

Eine gerechte Verteilung der Migranten innerhalb Europas sei das oberste Gebot und müsse von der Bundesregierung vorangetrieben werden. „Die Europäische Union ist nicht nur eine Währungs-, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Es geht nicht nur um Euro, sondern genauso um Ethos“, sagte er. Deutschland hatte am vergangenen Sonntag als Reaktion auf den Andrang Zehntausender Flüchtlinge wieder Kontrollen an der Grenze zu Österreich eingeführt. An diesem Dienstagabend kommen die Ministerpräsidenten der Länder zu einer Sondersitzung in Berlin zusammen, um über das Flüchtlingsthema zu beraten. An dem Treffen soll auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. Kretschmann sagte, er erhoffe sich eine bessere und intensivere Abstimmung zwischen Bund und Ländern. „Denn die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge ist nur in einer gemeinsamen und abgestimmten Anstrengung aller Beteiligten zu meistern.“