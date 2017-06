Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Muslime im Land zu Verfassungstreue und klarer Haltung gegen jeden Missbrauch von Religion aufgefordert. „Menschen muslimischen Glaubens gehören zu unserem Land“, unterstrich er am Montagabend bei einem Empfang zum Fastenbrechen anlässlich des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Der Islam müsse sich aber als Teil der Verfassungskultur verstehen. Dazu gehöre eine Auseinandersetzung mit dem Glauben an Universitäten, Schulen und Hochschulen. Auch müsse gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden: „Von Verbänden, die mit dem Staat zusammenarbeiten wollen, dürfen wir mehr als formale Rechtstreue erwarten“, betonte er.

Dem Modellprojekt Islamischer Religionsunterricht, das es seit 2006 an inzwischen 93 Schulen im Land gibt, stellte er ein gutes Zeugnis aus und sprach sich dafür aus, das Projekt zu einem regulären Angebot auszubauen. Dazu brauche es aber gut ausgebildete Lehrkräfte. Außerdem müsse überlegt werden, wer langfristig Träger eines solchen Unterrichts sein könnte.Text

