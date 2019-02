Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Als Biologe dürfte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Schwarze Witwe wohlbekannt sein. Die Spinne verspeist ihre oft kleineren Männchen nach der Paarung - und zahlt dafür den Preis, dass sie selbst zur Witwe wird. Kretschmann wird nachgesagt, seine politischen Partner zumindest zu dezimieren: Das Schicksal erlitt die SPD in der gemeinsamen Koalition von 2011 bis 2016. Die baden-württembergische CDU ist in der gemeinsamen Regierung mit den Grünen gerade auf einem ähnlichen Weg. Eine jüngste Umfrage ergab für sie ein Allzeittief von 23 Prozent - aber 33 Prozent für die Grünen.

Trotz aller Erfolge reicht es für die Grünen aber noch lange nicht zur absoluten Mehrheit - sie sind auf die CDU angewiesen. Die Erkenntnis, dass man seinem Partner auch mal etwas gönnen muss, scheint sich gerade bei Kretschmann durchzusetzen. Der kräftezehrende Streit um Luftreinhaltung und Diesel-Fahrverbote in Stuttgart erreichte in diesen Tagen einen vorläufigen Höhepunkt: Die auch wegen der anstehenden Kommunal- und Europawahl nervöse CDU forderte vor kurzem, die Stickoxid-Grenzwerte auszusetzen, stellte gar die bereits geltenden Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter in Stuttgart infrage. Vize-Regierungschef Thomas Strobl machte klar: «Es wird keine flächendeckenden Euro-5-Fahrverbote mit uns geben.»

Zwar haben das letzte Wort wohl die Gerichte. Kretschmann selbst betont immer wieder, dass Recht und Gesetz gelte. Und die Regierung arbeitet unter Federführung von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) schon lange an Maßnahmen, um die Luft sauberer zu bekommen. Ob der Plan aufgeht, dass man um Euro-5-Fahrverbote in Stuttgart herumkommt, wird sich erst in ein paar Monaten zeigen. Bei manch einflussreichem CDU-Mitglied heißt es schon, dass solche Verbote das Potenzial hätten, die Koalition im Herbst platzen zu lassen.

Am Dienstag kamen die Koalitionäre zum Krisentreffen zusammen. Die CDU-Seite stellte mehr oder weniger direkt das Engagement von Hermann bei der Luftreinhaltung infrage. Die grüne Seite kam der CDU entgegen: Es werden etwa mehr Messstellen in Stuttgart aufgestellt. Und eine gemeinsame Arbeitsgruppe unter Leitung von Kretschmanns Regierungszentrale will die Umsetzung von Maßnahmen vorantreiben.

Dies könnte man als unschönen Akt gegen Verkehrsminister Hermann interpretieren. Der 66-Jährige steht bei den Schwarzen im Verdacht, kein Autoliebhaber zu sein, es bewusst auf Fahrverbote anzulegen. Ob er sich jetzt nicht entmachtet fühlt? Hermann verneint. «Wir sind ja in dieser Arbeitsgruppe.» Doch vehement wehrt sich der Ressortchef gegen den Vorwurf, nicht genug für die Luftreinhaltung zu tun. «Als verantwortlicher Minister habe ich doch kein Interesse daran, dass die Schadstoffe hoch bleiben», beteuert er.

Am Wochenende hatte Kretschmann erklärt, dass der Konflikt um Luftreinhaltung und Diesel-Fahrverbote für die Koalition «an die Kante» geht. Am Dienstag geht Kretschmann so weit, der CDU sogar bessere Umfragewerte zu gönnen. «Es ist immer am besten, wenn beide Koalitionspartner in einer Koalition zulegen.» Da hat er vermutlich gerade auch seinen Vize Strobl mit einbezogen. Kretschmann und Strobl gelten als die beiden, die die Koalition zusammenhalten.

Könnten die Baden-Württemberger direkt wählen, würden sich der Umfrage zufolge nur noch 5 Prozent für Strobl entscheiden - aber 59 Prozent für Kretschmann. Die schlechten Umfragewerte setzen den CDU-Vizeregierungschef gehörig unter Druck. In der Partei zweifeln immer mehr, dass er das Zeug hat, den Landtagswahlkampf 2021 zu gewinnen. Und fraglich ist auch, wie weit Strobls Macht in die CDU hinein überhaupt noch reicht. In der CDU stoßen sich einige an seinem guten Verhältnis zum Ministerpräsidenten. Der wiederum braucht Strobl für eine stabile Koalition. Damit er selbst nicht zur Witwe wird.