Stuttgart (dpa/lsw)Innenminister Thomas Strobl will einen deutlich höheren Stellenzuwachs bei der baden-württembergischen Polizei als bislang geplant. Der CDU-Politiker fordert zusätzlich 2000 Neustellen im Vollzug. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) reagierte zurückhaltend auf die neuen Forderungen. «Man merkt, die Haushaltsberatungen nahen», sagte Kretschmann am Dienstag. «Das ist leider immer dasselbe, dass jedes Haus glaubt, indem es jetzt öffentliche Forderungen stellt, dass es Druck aufbaut und dann bessere Verhandlungschancen hat.»

Strobl fordert zusätzlich 2000 Neustellen im Vollzug. Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag beschlossen ist bislang aber nur die Schaffung von 1500 Polizeistellen, davon 900 im Vollzug. Die zusätzlichen Stellen sollen laut «Südwest Presse» 2021 bis 2026 entstehen. «Baden-Württemberg braucht mehr Polizistinnen und Polizisten», sagte Strobl der Zeitung. «Dazu müssen wir bei der Einstellungsoffensive auch in den kommenden Jahren weiter Vollgas geben.»

Bei Umsetzung von Strobls Plänen würde Baden-Württemberg Ende 2026 etwa 27 200 Polizisten im Vollzugsdienst im Einsatz haben. Baden-Württemberg sei nach Angaben des Innenministeriums bei der Sicherheit bundesweit Spitze. Dennoch belege der Südwesten bei der sogenannten Polizeidichte mit einem Vollzugsbeamten auf 453 Einwohner im Ländervergleich den letzten Platz. Mit einem Zuwachs von 2000 Vollzugsstellen würde sich das Verhältnis auf einen Beamten pro 410 Einwohner erhöhen.

Man müsse damit rechnen, dass die nächste Steuerschätzung schlechter ausfällt als erwartet, mahnte Kretschmann hingegen. «Jedenfalls kann kein Haus damit rechnen, dass der, der am lautesten ist, auch am meisten bekommt.» Er rief alle Ministerien zur Mäßigung auf. Die finanziellen Spielräume lägen maximal in einem «dreistelligen Millionenbereich der unteren Mitte».

Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßte die Forderungen von Strobl. «Wir müssen mindestens 2000 Leute einstellen, um nicht dauerhaft im unteren Bereich zu sein», sagte Landeschef Ralf Kusterer der Deutschen Presse-Agentur. Die Belastung der Polizei im Land sei extrem hoch, die Polizeidichte gering. «Wir müssen allein über 1000 Leute pro Jahr einstellen, um die Leute zu ersetzen, die uns verlassen», sagte Kusterer. «Strobl ist auf einem guten Weg.»