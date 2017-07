Stuttgart (dpa/lsw) - Ungeachtet der Vertrauenskrise der Autobauer bringt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einen Strategiedialog mit der Branche auf den Weg. Er begründete dies am Dienstag in Stuttgart mit den großen Herausforderungen, vor denen die Branche etwa mit der Elektromobilität und der Digitalisierung steht, und den Arbeitsplätzen im Südwesten, die davon abhängig sind. Zugleich forderte er aber Offenheit von den Autobauern. „Ich bestehe darauf, dass die Karten offen auf den Tisch gelegt werden. Sonst kann der Dialog nicht gelingen.“ Nach Recherchen des Magazins „Spiegel“ sollen sich Vertreter von VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler jahrelang in geheimen Zirkeln über ihre Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer und auch den Umgang mit dem Thema Diesel-Abgase abgesprochen haben.

