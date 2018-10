Anzeige

Eppingen (dpa/lsw)Drogenfahnder haben in Eppingen (Kreis Heilbronn) einen Mann festgenommen, der in seiner Wohnung Marihuana angebaut haben soll. Der Verdächtige habe seine zweistöckige Wohnung und seinen Balkon für den Anbau von Cannabispflanzen umgebaut, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er soll mit dem Verkauf der Droge jahrelang seinen Lebensunterhalt bestritten haben. Insgesamt stellten die Beamten am Sonntag 271 Cannabispflanzen, gut 2 Kilogramm Marihuana, eine Schusswaffe samt Munition, diverse Messer und mehrere tausend Euro in der Wohnung des Mannes sicher. Ein Richter erließ am Montag einen Haftbefehl gegen den Mann, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.