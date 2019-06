KölnEs passiert täglich im Drogeriemarkt, im Kleidungsgeschäft und im Supermarkt: Ladendiebe bringen Geschäften Unmengen an Verlusten ein. Laut einer aktuellen Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI summierten sich allein im Jahr 2018 die Verluste im Einzelhandel bundesweit auf rund 3,75 Milliarden Euro – eine Steigerung von rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Esslinger Einzelhandel bleibt davon nicht verschont. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen sind die Ladendiebstähle in der Stadt Esslingen im Jahr 2018 auf 329 gestiegen (2017: 258). Im Landkreis wurden 1225 Ladendiebstähle registriert, das sind 20 weniger im Vergleich zum Vorjahr. „Die Entwicklung dieser Zahlen sind uneinheitlich“, sagt Polizeisprecherin Andrea Kopp. „Von einer linearen Steigerung können wir nicht sprechen, wie man dem Auf und Ab der Zahlen in der Polizeistatistik entnehmen kann.“

Dennoch ist jeder Diebstahl einer zu viel. Mark Besemer ist Inhaber des „Nahkauf“-Supermarktes in Mettingen. Er betont: „Ladendiebstahl gehört zum Tagesgeschäft.“ Er leitet seinen Laden seit 1997 und beobachtet, dass durch alle Gesellschaftsschichten hindurch gestohlen wird. „Kinder und Rentner stehlen, weil sie wenig Geld haben, manche stehlen sogar aus Langweile.“ Die meisten hätten es besonders auf Alkohol abgesehen. „Organisierte Banden stehlen ihn und verkaufen ihn dann zum Beispiel an die Gastronomie“, sagt er. Gemeint sind sogenannte Bandendiebstähle. Der Studie zufolge werden dabei bei einem einzigen Raubzug in der Regel Waren im Wert von 1000 bis 2000 Euro entwendet. Dabei gebe es oft eine genaue Aufgabenverteilung zwischen den beteiligten Bandenmitgliedern: etwa das Verkaufspersonal zu beobachten und abzulenken, das Diebesgut in „Depots“ zusammenzustellen oder die Ware aus dem Geschäft zu tragen und die Fluchtwege zu sichern.

In Esslingen spielen Bandendiebstähle laut Polizeisprecherin Kopp bislang eine untergeordnete Rolle: „Der überwiegende Teil der registrierten Ladendiebstähle wird nicht von Banden, sondern von ‚normalen Tätern’ begangen, das können auch mehrere sein.“ Denn von einer Bande im strafrechtlichen Sinne sprechen Ermittler erst, wenn mehrere Menschen gemeinsam Diebstähle begehen, dies auf eine gewisse Dauer angelegt ist und wenn auch beim konkreten Diebstahl mindestens zwei der Bandenmitglieder „im Einsatz“ sind. Generell gilt jedenfalls: „Was sich gut verkauft, wird auch oft geklaut“, heißt es in der EHI-Studie. Im Lebensmittelhandel sind Spirituosen die Renner im Diebstahl-Ranking. In Drogeriemärkten sind Parfüms und Kosmetik besonders beliebt. Im Kampf gegen die Langfinger bauen die Einzelhändler vor allem auf die Schulung ihrer Mitarbeiter. Vier von fünf Unternehmen setzen zudem Kamera- und Videotechnik zur Überwachung der Verkaufsräume ein. Bei weit über der Hälfte der Firmen sind außerdem zumindest Teile der Waren elektronisch gesichert. Fast die Hälfte der Unternehmen setzt ferner Detektive ein, um Dieben auf die Spur zu kommen. Auch Besemer konnte seine Mitarbeiter mit internen Schulungen auf Diebstähle sensibilisieren. Daneben helfen Videoüberwachung und die genaue Überprüfung des Bestands, Ladendieben auf die Schliche zu kommen. Für Besemer steht jedenfalls fest: „Bei uns wird nicht mehr geklaut als in anderen Läden, andere merken es bloß nicht.“ Denn privat betriebene Märkte dürften Videos mit weniger großen datenschutzrechtlichen Hürden auswerten, als Ketten, sagt er.

Nicht nur in Supermärkten ist Ladendiebstahl ein wichtiges Thema. Alexander Kögel, Geschäftsführer des gleichnamigen Esslinger Modehauses, setzt ebenfalls neben der Warensicherung auf seine Mitarbeiter: „Wir setzen viel Personal ein, schon allein das schreckt Ladendiebe ab.“ Die Inventurdifferenz sei über Jahrzehnte gleich geblieben, „und wenn etwas gestohlen wird, dann sind das keine Anzüge, sondern kleinere Teile wie T-Shirts.“ Trotzdem möchte er die Verluste nicht klein­reden, denn auch diese machen sich am Ende bemerkbar. Eine Mitarbeiterin des Mode-Accessoires-Geschäfts Mademoiselle Pamplemousse am Esslinger Fischbrunnen hat noch nie einen Dieb in flagranti erwischt, „doch überall haben wir Videokameras hängen und wenn wir jemanden erwischen, wird dies zur Anzeige gebracht.“ Die Diebstahlrate sei im Treff 3000 in Denkendorf sehr gering, sagt Marktleiter Peter Kaiser: „In den letzten elf Jahren wurde nur einmal etwas gestohlen – und das war eine Schachtel Zigaretten.“

Dass das Thema Ladendiebstahl in den kommenden Jahren an Bedeutung verliert, ist eher nicht zu erwarten. Zwar habe der Handel seine Investitionen zur Vermeidung von Ladendiebstahl in den vergangenen Jahren verstärkt, heißt es in der Untersuchung Handelsforschungsinstituts EHI. Durch die verlängerten Ladenöffnungszeiten stehe aber gleichzeitig insgesamt weniger Personal zur Flächenbeaufsichtigung zur Verfügung, was die Taten wiederum erleichtere.