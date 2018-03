Anzeige

Heidelberg (lsw) - Zum Schutz vor gefährlichem Passivrauchen in Gaststätten fordert das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) auch die Abschaffung der abgetrennten Raucherräume. „Raucherräume sind gesundheitsgefährdend und stellen eine permanente Gefahrenquelle für die Innenraumluft dar“, sagte DKFZ-Vorstandsvorsitzender Otmar Wiestler gestern in Heidelberg. Nach der Einführung der Landesgesetze zum Nichtraucherschutz habe eine Vergleichsmessung von Schadstoffen gezeigt, dass Beschäftigte in der Gastronomie weiter durch Passivrauchen bedroht seien. Im Südwesten ist das Rauchen in öffentlichen Einrichtungen und Kneipen seit dem 1. August verboten. Ausnahmen wie abgetrennte Raucherräume sind in der Regel erlaubt. Insgesamt hätten die Nichtraucherschutzgesetze eine „große Wende“ gebracht, sagte die Krebsforscherin Martina Pötschke-Langer.