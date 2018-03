Anzeige

Villingen-Schwennigen (dpa)- Ein verunglückter Krankenwagen mit einer Patientin an Bord hat in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald für weitere Unfälle gesorgt - weil andere Autofahrer davon abgelenkt waren. Der Krankenwagen war am Mittwoch auf dem Weg zur Klinik von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Erdwal geprallt. Er überschlug sich mehrmals. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Patientin wurde mit weiteren schweren Unfallverletzungen in das zuvor angefahrene Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei fuhr eine 43 Jahre alte Autofahrerin auf ein Fahrzeug auf. Eine nachfolgende Fahrerin achtete wegen des Unfalls ebenfalls nicht auf den Verkehr - und krachte in das Auto der 43-Jährigen. Den Schaden am Krankenwagen bezifferte die Polizei mit 50 000 Euro. Bei den Folgeunfällen entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.