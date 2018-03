Anzeige

Mutlangen (dpa) Der nächtliche Genuss einer Zigarette am Donnerstag hat bei einem 67-jährigen Patienten im Krankenhaus Mutlangen (Ostalbkreis) für schwere Brandverletzungen gesorgt. Da er an die Sauerstoffversorgung angeschlossen war, entzündete sich vermutlich der Schlauch der Nasensonde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei weitere bettlägerige Patienten im Zimmer blieben unverletzt, da eine Pflegerin das Feuer entdeckte und mit einem nassen Handtuch löschte. Der entstandene Schaden wird mit ungefähr 500 Euro beziffert.