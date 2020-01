Neuenburg (dpa/lsw)Im starken Wind ist ein Kranführer in Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem an seiner Maschine hängenden Bauteil erschlagen worden. Möglicherweise seien die Windverhältnisse verantwortlich für den Unfall am Dienstag, teilte die Polizei in Freiburg mit. In der Breisgaustadt knickten am Vormittag auch mehrere Baumkronen um. Der Deutsche Wetterdienst hatte für Dienstag vor stürmischen Böen mit rund 70 Stundenkilometern gewarnt. Im Hochschwarzwald wurden schwere Sturmböen und sogar Orkanböen mit rund 120 Stundenkilometern erwartet.