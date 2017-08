Stuttgart (dpa/lsw) - Im Süden Baden-Württembergs drohen schwere Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart am Donnerstag mitteilte, kann es außerdem vereinzelt heftigen Starkregen mit Hagel und Böen um die 70 Stundenkilometer geben. Nach der Vorhersage nimmt nach Mitternacht das Gewitterrisiko ab. Vom Hochrhein bis zum Bodensee muss am Freitagmorgen mit Nebel gerechnet werden - die Sichtweite liegt teils bei weniger als 150 Meter.

