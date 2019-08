Horgenzell (dpa/lsw) Zum Kräftemessen bei den «Oberschwäbischen Highländgames» haben sich Teams aus ganz Süddeutschland am Samstag in Horgenzell (Kreis Ravensburg) getroffen. In Disziplinen wie Baumstamm-Ziehen, Strohbüschel-Werfen oder Steinstoßen traten bei der achten Auflage 20 Duos an. Bisher hatte es für die Spiele des Musikvereins Wilhelmskirch nur 16 Anmeldeplätze gegeben, aufgrund der großen Nachfrage wurde die Zahl jedoch aufgestockt, wie Mitveranstalter Frank Brielmaier sagte.

Pro Disziplin konnten die Teams maximal 20 Punkte ergattern, das Publikum bewertete zudem Namen und Outfits der Antretenden nach Originalität. Nach Angaben der Veranstalter verfolgten mehr als 2000 Zuschauer den Wettbewerb. Die Sieger sollten im Laufe des Abends gekürt werden.