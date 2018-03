Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Bürgermeister der fünf von der Bundesregierung ausgewählten Modellstädte reisen am Montag mit vielen Fragen zu einem ersten Treffen mit Regierungsvertretern nach Bonn. Es geht um kostenlose Busse und Bahnen im Kampf gegen zu schmutzige Luft. «Wir erhoffen uns vor allem Klarheit über die finanzielle Ausstattung des Versuchs und über den Rechtsrahmen», sagt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Auch die anderen Bürgermeister wollen vor allem wissen, wer zahlen wird, wenn es darum geht, versuchsweise kostenlosen Nahverkehr und andere Maßnahmen gegen Luftverschmutzung umzusetzen.

Noch herrscht bei den betreffenden Kommunen weitgehend Unklarheit darüber, was die Bundesregierung überhaupt plant. Beim dem Treffen am Montag im Bonner Bundesumweltministerium soll es sich um ein Auftaktgespräch handeln. Eingeladen sind die Stadtoberhäupter von Mannheim, Reutlingen, Herrenberg, Bonn und Essen.

Die Bundesregierung will angesichts einer drohenden Klage der EU-Kommission ihre Maßnahmen für saubere Luft in deutschen Städten ausweiten. Das geht aus einem Brief hervor, den Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) vergangene Woche an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella geschickt hatten. Der Bund erwägt demnach unter anderem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, um die Zahl privater Fahrzeuge zu verringern.