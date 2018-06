Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat den seit langem erwarteten Gesetzentwurf für die geplanten Korrekturen an der Polizeireform vorgelegt. Nach Angaben der «Schwäbischen Zeitung» (Samstag) ist darin von einmaligen Kosten in Höhe von rund 120 Millionen Euro die Rede. 2017 waren sie noch mit 72 Millionen Euro veranschlagt worden. In der neuen Summe seien Posten enthalten, die auch ohne die Korrekturen bei der Polizei angefallen wären - etwa modernere technische Ausstattungen für alle Führungs- und Lagezentren. Die «Südwest Presse» (Samstag) berichtete Ähnliches.

Zudem werde das Bauen teurer. Daher hätten die Finanzexperten einen Risikozuschlag von 30 Prozent aufgeschlagen. Außerdem solle die Polizei mehr Personal einstellen. Laut der Kabinettsvorlage seien das mehr als 200 Vollzugsbeamte – also Polizisten, die zum Beispiel Streife fahren, in den Sondereinsatzkommandos oder bei der Kripo arbeiten, schreibt die Zeitung. Hinzu kämen etwa 460 Stellen in Verwaltung und Technik. Die zusätzlichen Personalkosten würden auf jährlich bis zu 30 Millionen Euro beziffert.

Ein Sprecher von Innenminister Strobl sagte: «Es war immer klar, dass es Korrekturen an der Polizeistrukturreform nicht zum Nulltarif gibt: Die erste grobe Berechnung der Kosten, die das Finanzministerium auf unsere Bitte hin angestellt hat, belief sich auf 72 Millionen Euro.» Nun sei man tiefer in die Planung eingestiegen und auch der Risikopuffer bei den Baukosten sei größer. Ins Kabinett soll die Vorlage nach seinen Worten am 24. Juli.

Die Korrekturen sehen vor, dass die Zahl der Polizeipräsidien zum 1. Januar 2020 von derzeit 12 auf 13 steigen soll. Während in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Präsidien entstehen, fällt das Präsidium in Tuttlingen weg. Mit der Reform korrigiert Grün-Schwarz die Polizeistruktur, die unter Grün-Rot in Kraft getreten war.