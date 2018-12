Anzeige

Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Beamten sowie die SPD laufen Sturm gegen die Sparpläne der Landesregierung: Die vorgesehenen Belastungen der Staatsdiener seien ungerecht und eine Hypothek für kommende Regierungen. Beamtenbunds-Chef Volker Stich wertet die Sparpläne von Regierungschef Stefan Mappus (CDU) als „Konfrontationsmodell“. Die Beamten müssten an politische Alternativen zur CDU denken.Stich nannte die Verärgerung der Staatsdiener so hoch wie zuletzt zu den Zeiten des früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU). Deshalb würden jetzt die politischen Möglichkeiten „herausgearbeitet“. So sei die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD in die nächste Regierung einziehe, „größer als man es bisher gedacht hat“. Gegenüber den Grünen äußerte Stich eher Skepsis: Als Grund nannte er die Pläne der Grünen etwa zur Reduzierung der Altersversorgung der Beamten und zum Abbau der Beihilfen im Krankheitsfall.

Stich und der Landesvizechef des Beamtenbunds, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lautensack, sehen vor allem jüngere Beamte durch die Konzepte des Ministerpräsidenten über die Maßen belastet. Lautensack kritisierte, bereits durch die Einsätze bei Castortransporten, Stuttgart-21-Demonstrationen oder auch beim Schutz vor möglichen Terroranschlägen sei „die Belastungsgrenze der Polizei deutlich überschritten“. Der „Überstundenberg“ summiere sich auf 1,2 bis 1,3 Millionen Stunden, die 8500 unter 40-jährigen Beamten müssten die Hauptlast tragen.

Stich nannte die jüngst von Mappus vorgeschlagenen Kürzungen „unausgereift“. Das Konzept wertet Stich als Alleingang des Regierungschefs, mit dem sich die Koalitionsfraktionen von CDU und FDP noch nicht beschäftigt hätten. Mappus plant für junge Beamte ein Vorgriffstunden-Modell mit einer Stunde Mehrarbeit pro Woche, die in späteren Jahren wieder ausgeglichen wird. Hinzu kommt der Abbau von 1500 Stellen.

Diese geplanten Stellenstreichungen ohne gleichzeitigen Aufgabenabbau sind für Stich eine Fehlentscheidung. Auch die geplante längere Arbeitszeit missfällt dem Beamtenbunds-Chef: Damit rücke das Land im bundesweiten Vergleich der Beamten-Arbeitszeit an die Spitzenposition. Mappus strebe dies bewusst als Sparsignal an, dieser Schritt sei jedoch „ungerecht“ und gehe allein auf Kosten der jüngeren Beamten.

Zudem wies Stich darauf hin, dass die von Mappus angepeilte Einsparsumme von 160 Millionen Euro nicht allzu weit von der Summe entfernt liege, die der Beamtenbund mit 120 bis 130 Millionen in einem eigenen Sparvorschlag unterbreitet hatte. Die Beamten denken beispielsweise daran, Besoldungserhöhungen erst verzögert umzusetzen. Für einen Prozentpunkt Erhöhung rechnet Stich mit jährlich 140 Millionen.

SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel und der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl am 27. März, Nils Schmid, signalisierten nach einem Spitzengespräch mit dem Beamtenbund weitgehende Übereinstimmung. Schmid betonte den „dialogorientierten Stil“ seiner Partei, Mappus dagegen habe die Beamten „vor den Kopf gestoßen“. Den Regierungschef warnte Schmid vor konfliktbeladener Rhetorik im Stil von „Man darf die Frösche nicht fragen, wenn man den Teich trockenlegen will“. Das Vorgriffstunden-Modell nannte auch der SPD-Chef „unverantwortlich“: Die Rückzahlung werde künftigen Regierungen aufgebürdet und sei somit verdeckte Verschuldung. Gleichzeitig werde die dringend benötigte „Nachwuchsreserve“ junger Beamter vor der Tür gehalten.