Stuttgart (lsw) - Infrastrukturminister Winfried Hermann (Grüne) hat die SPD-Kritik an der Praxis bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau zurückgewiesen. Es sei schon seit längerem klar, dass in den kommenden Monaten und Jahren deutlich mehr Wohnungen für Flüchtlinge aber auch für andere Wohnungssuchende gebraucht würden, sagte Hermanns Sprecher gestern in Stuttgart. Er verwies auf eine interministerielle Arbeitsgruppe. „Es gibt kein Problem mit den Vorschriften, sondern mit der Umsetzung.“

SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel hatte den grünen Koalitionspartner zum Umdenken bei der Ausweisung neuer Bauflächen aufgerufen. Hermann müsse „über klare Anweisungen an die unteren und mittleren Verwaltungsebenen den kommunalpolitischen Akteuren die notwendige Beinfreiheit geben“, sagte Schmiedel der „Südwest Presse“. Der Koalitionspartner müsse „das restriktive Denken beim Flächenverbrauch“ zur Seite legen. Hermanns Sprecher betonte hingegen: „Es besteht bezüglich der benötigten Flächen auch kein quantitatives Problem. Schließlich stehen landesweit 20 000 Hektar Fläche zur Verfügung, auf denen eine große Zahl von Wohnungen gebaut werden könnte.“

Laut dem Bericht rechnet Schmiedel über mehrere Jahre mit dem Zugang von mehr als 150 000 Flüchtlingen pro Jahr. Deshalb müssten im Land jährlich 70 000 bis 80 000 Wohnungen gebaut werden. Die Kommunen rief Schmiedel auf, sich rasch auf steigende Einwohnerzahlen einzustellen.