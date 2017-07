Stuttgart (dpa/lsw) - Kontrolleure haben in der Nacht zum Samstag in Stuttgart mehr als 550 Schwarzfahrer erwischt. Nach Angaben der Polizei hatten Mitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und zusammen mit Beamten der Polizei Kontrollen an den Innenstadt-Haltestellen Stadtbibliothek, Neckartor und Charlottenplatz durchgeführt. Insgesamt wurden 11 168 Menschen kontrolliert - 559 Fahrgäste konnten demnach keinen gültigen Fahrschein vorzeigen. In 117 Fällen musste zudem die Polizei einschreiten und die Personalien von Schwarzfahrern feststellen, die keine Ausweispapiere dabei hatten.

Anzeige