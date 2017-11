Anzeige

Konstanz (dpa/lsw) - An die einzige Papstwahl nördlich der Alpen vor rund 600 Jahren hat die Stadt Konstanz am Samstag erinnert. In der damaligen Bistumsstadt am Bodensee war 1417 ein neues kirchliches Oberhaupt bestimmt worden. Denn das christliche Abendland war damals tief gespalten. Gleich zwei Päpste - einer aus Rom, einer aus Avignon - beanspruchten Anfang des 15. Jahrhunderts das Amt für sich. Mit der Wahl Martin V. zum Einheitspapst wurde das knapp 40 Jahre währende Abendländische Schisma beendet.

Gefeiert wurde das historische Ereignis in Konstanz unter anderem mit einem Gottesdienst und einem Festakt, zu dem neben Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auch Kurt Kardinal Koch als päpstlicher Sondergesandter, der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und der katholische Erzbischof Stephan Burger geladen waren.

Die Papstwahl war einer der Höhepunkte des Konstanzer Konzils, das von 1414 bis 1418 in der damaligen Bistumsstadt tagte. Die Stadt feiert das Jubiläum noch bis zum nächsten Jahr.