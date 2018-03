Anzeige

Von Lena Klimkeit





Villingen-Schwenningen - Es ist nicht immer einfach für Markus Bayer. Manchmal knallen ihm die Schulen die Tür direkt vor der Nase zu, wenn er fragt, ob er im Unterricht die Bundeswehr vorstellen kann. Bayer ist Oberleutnant und Karriereberatungs­offizier. „Alle so schüchtern heute Morgen!“, sagt er zu Zwölftklässlern am Gymnasium am Romäusring in Villingen. Er steht vor dem Lehrerpult, in seinem Dienstanzug sieht er aus wie ein Polizist. Es war eine Bedingung der Schule, dass er nicht in „Grünzeug“ kommt. Dafür zeigt er den Schülern gleich zu Beginn, worum es dieses Mal im Gemeinschaftskundeunterricht geht. Er beamt einen Film an die Wand: Ein Panzer rollt über einen Hügel, Fallschirmjäger springen aus einer Militärmaschine. Rockmusik untermalt die schnellen Schnitte. Bayer sagt: „Es ist eben kein Job wie jeder andere.“

Abenteuer Bundeswehr? Endlich Action in der Schule? Der Oberleutnant will den Schülern ein Bild vom Soldaten vermitteln, das bei den jungen Leuten nicht mehr greifbar sei. Durch die Abschaffung der Wehrpflicht befinde sich die Bundeswehr in einem harten Wettbewerb um qualifizierten Nachwuchs, sagt er. Das hatte auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erst kürzlich deutlich gemacht. Deshalb soll die Bundeswehr attraktiver und familienfreundlicher werden; flexiblere Arbeitszeiten, modernere Unterkünfte und bessere Karrieremöglichkeiten bieten.

Bei Schülern und Lehrern umstritten

Auch die Nachwuchswerbung lässt sich die Bundeswehr etwas kosten: Nach offiziellen Angaben gab sie dafür 2013 rund 30 Millionen Euro aus. 2011 waren es mit 16 Millionen nur etwa halb so viel. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Links-Fraktion im Bundestag hervor. Doch obwohl insgesamt mehr Werbung betrieben wird - immer weniger Schulen geben den Karriereberatern Zutritt. Die Zahl der Unterrichtsbesuche in Baden-Württemberg sei tendenziell rückläufig, berichtet Kai Axel Nagler vom Bundeswehr-Karrierecenter. Die 17-jährige Isabel ist nicht begeistert, dass Bayer ihrem Kurs von der Grobstruktur der Streitkräfte, möglichen Berufszweigen und Gehaltshöhen des Militärs berichtet. „Ich bin eigentlich total gegen die Bundeswehr“, sagt sie. Auch wenn sich ihr Bruder für ein Studium verpflichten ließ - sie selbst könne damit nichts anfangen. „Ich verstehe das ganze System nicht. Die Steuergelder könnten doch woanders eingesetzt werden, oder?“ Sophia dagegen wünschte, sie könnte Wehrdienst leisten. Weil sie allergisch auf einen Inhaltsstoff in Versorgungspaketen der Bundeswehr reagiert, ist ihr Traum geplatzt. „Mein Papa hat mir nur Gutes erzählt“, sagt die 18-Jährige. „Ich bin sicher, dass man bei der Bundeswehr Freunde für’s Leben trifft.“

Zwiespältig reagiert nicht nur die Schülerschaft auf den Unterrichtsbesuch des Oberleutnants. „Viele Lehrer stehen der Sache skeptisch gegenüber“, sagt Gemeinschaftskundelehrerin Dominika Mrugala. Für sie ist es ein Versuch, die Bundeswehr in die Schule zu integrieren. Immerhin sei sie eine staatliche und durch das Grundgesetz legitimierte Institution, die einen wichtigen Dienst leiste. „Bei aller kritischen Distanz sehe ich die Notwendigkeit, dass unsere Schüler ihre Vorstellung nicht nur aus den Medien oder aus Kriegsspielen beziehen. Wir wollen, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen“, sagt sie. „Aber wir ­wollen keine Rekrutierungsveranstaltung.“

Kompromiss nach langem Streit

Neben der Bundeswehr sollen künftig auch Friedensorganisationen an der politischen Bildung an Schulen im Südwesten mitwirken. Darauf hat sich Kultusminister Andreas Stoch (SPD) mit Vertretern verschiedener Organisationen geeinigt, sagte gestern ein Sprecher des Ministeriums. Ein Grundsatzpapier soll festlegen, wie die Organisationen prominenter in der Friedenserziehung verankert werden können, hieß es. Die Einigung ist ein Kompromiss: In der Vergangenheit hatten neben Friedensaktivisten auch die Grünen vom Kultusministerium gefordert, die bestehende Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr aufzulösen. Diese wurde 2009 von der Vorgänger­regierung geschlossen und sieht unter anderem vor, dass Jugendoffiziere im Schulunterricht über die deutsche Sicherheitspolitik informieren.

So wie Bayer, derden Schülern die Truppe schmackhaft machen will: Er erzählt von der Freundschaft zwischen den Soldaten. Er sagt, bei der Bundeswehr stehe jeder voll und ganz hinter seinem Job. Es gebe auch „attraktive Vorteile“, Weihnachtsgeld zum Beispiel. Dann spricht er die Schülerinnen an. „Auch den Mädels steht alles offen bei uns.“ Er witzelt, eigentlich seien Frauen die besseren Soldaten, und zeigt Bilder von pinkelnden Soldaten im Schützengraben. Der Mann steht, die Frau hockt. Bei einem Angriff bekomme nur der Mann etwas ab. Kurz bevor es für die Schüler in einen anderen Kurs geht, verteilt Bayer Lutscher und Kulis. Isabel fragt, wie Bayer reagiere, wenn jemand seinen Beruf ablehne. „Im Großen und Ganzen ignoriere ich das einfach“, entgegnet er. Ein Junge möchte wissen, wieso Bayer zum Militär wollte. „Ich habe mich von Kind an für Soldaten interessiert“, sagt er. „Ich hatte schon immer so eine militärische Art.“