Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Salzlager in Baden-Württemberg sind voll. Die Stadt Stuttgart hat seit Anfang November gerade mal 1258 Tonnen Salz verbraucht. Im Vorjahreszeitraum waren es fast 1000 Tonnen mehr, wie eine Sprecherin der Abfallwirtschaft in Stuttgart auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch in Karlsruhe und Freiburg lag der bisherige Verbrauch deutlich unter dem der letzten Wintersaison. Ein Grund dafür könnte laut Deutschem Wetterdienst der milde Januar gewesen sein. Außerdem sei es insgesamt weitgehend trocken geblieben.