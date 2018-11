Anzeige

StuttgartSie wollte die Bäuche der Menschen ansprechen, nicht nur deren Köpfe. Mit ihrem Credo war Leni Breymaier vor gut zwei Jahren, nach dem historischen Debakel bei der Landtagswahl, als Hoffnungsträgerin der Sozialdemokraten gestartet. Im messbaren Bereich, und nur der zählt am Ende, ist sie ihrem Ziel seitdem kein Stückchen näher gekommen: In der jüngsten Umfrage vom September kam die SPD gerade noch auf elf Prozent. Und so ist die Demut der Genossen vor dem Wähler der Ungeduld gewichen. Das denkbar knappe Ergebnis des Mitgliedervotums zeigt, dass Breymaiers Vertrauensvorschuss aufgebraucht war. Es zeigt aber auch, dass ihr Herausforderer Lars Castelluci, als Landesvize ja seit Jahren mit in der Verantwortung, als Nachfolger nicht zu überzeugen vermochte. Seine Kandidatur war eher Ventil für die latente Unzufriedenheit der Genossen.

Statt geeint und selbstbewusst steht die Landes-SPD jetzt, zur Hälfte der Legislaturperiode im Land, gespalten und verunsichert da wie nie. Das ist auch der scheidenden Landesvorsitzenden anzulasten, die das Verhältnis zwischen Landespartei und Landtagsfraktion nie zu klären vermochte und mit dem Festhalten an ihrer umstrittenen Generalsekretärin Luisa Boos tiefe Risse entstehen ließ. Breymaiers Rückzug aus eigenen Stücken zeugt von Größe. Die Partei allerdings hinterlässt sie führungs- und orientierungslos. Mark Twain ließ seinerzeit ausrichten, Berichte über sein Ableben seien stark übertrieben. Von der Südwest-SPD wartet man auf Nachricht.