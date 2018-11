Anzeige

StuttgartAuch ein feinsinniger Geist greift mal in die falsche Vokabelkiste. Winfried Kretschmanns jüngste Äußerungen sind ein verbaler Ausfall – und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen baut der Regierungschef mit dem Gerede von „Männerhorden“ rhetorisch nicht weit von AfD-Chefin Alice Weidel, die im Bundestag Flüchtlinge kürzlich recht pauschal als „Taugenichtse“ abgetan hatte. Zum anderen suggeriert er mit der abschätzigen Rede von der „Pampa“, das Land sei abseits einer Handvoll Städte ein von Zivilisation weithin unberührter Landstrich, wo ein paar vermeintlich Wilde keinen größeren Schaden anrichten können. Mit der Realität hat das nichts zu tun. Bürgermeistern in Oberschwaben, Hohenlohe und im Schwarzwald muss nach den Aussagen Kretschmanns angst und bange werden, dass die ungelösten Probleme der Asylpolitik nun im ländlichen Raum (so heißt die Provinz politisch korrekt) vor der Mehrheitsbevölkerung in den Städten versteckt werden sollen. Kretschmanns Rhetorik ist schädlich, weil sie Widerstand gegen das provoziert, was sie richtigerweise erreichen will: Die Unterbringung von Migranten, vor allem einer auffälligen Klientel, muss dezentraler werden. Das ist aber weniger eine Frage von „Pampa“ oder urbanen Räumen, sondern eher eine von kleinteiligen Wohneinheiten und einem dynamischen Management, das problematische oder gar kriminelle Strukturen im Entstehen erkennt und darauf reagiert. Der Regierung sei ans Herz gelegt, damit rasch zu beginnen. Am besten ohne Schaum vor dem Mund.