Der neue Mann an der Spitze der Südwest-SPD: Andreas Stoch.

Der neue Mann an der Spitze der Südwest-SPD: Andreas Stoch. Foto: dpa

StuttgartFür den unverhofften SPD-Landeschef Andreas Stoch ist es ein Einstand nach Maß: Das von den Sozialdemokraten gestartete Volksbegehren für kostenfreie Kinderbetreuung hat die erste Hürde genommen. Alles andere wäre auch eine Blamage gewesen: 10.000 Unterschriften waren nötig, 36.000 Mitglieder hat die Partei im Südwesten – ein Kinderspiel also. Der wahre Lackmustest für die Kampagnenfähigkeit der Sozialdemokraten steht noch bevor: Von April an will die Partei die nun erforderlichen 770.000 Unterstützer für ihren Gesetzentwurf gewinnen, um eine Abstimmung darüber im Landtag und gegebenenfalls einen Volksentscheid zu erzwingen.

Am konkreten Fall zeigt sich, wie absurd hoch die Hürden für Plebiszite im Land noch immer sind. Von einem Volksbegehren im Wortsinn kann eigentlich keine Rede sein; es bedarf schon der Strukturen eines landesweit organisierten Verbandes oder eben einer Partei, um eine Unterschriftensammlung dieser Größe logistisch zu stemmen. Ironischerweise hat die SPD zu Regierungszeiten die Regeln mit erdacht.

Dass der Kampagne zweiter Teil nun ausgerechnet in den Kommunalwahlkampf fällt, ist kein Zufall. Landauf, landab werden die Genossen auf den Marktplätzen ein selbst gesetztes Gesprächsthema haben – und zwar eines, bei dem sie sich so einig sind wie zuletzt selten. Vor allem die Grünen, die sich gerne als Anwälte des basisdemokratischen Gedankens gerieren, die kostenlose Kita aber ablehnen, wird das noch in manche Erklärungsnöte bringen.