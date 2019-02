Anzeige

StuttgartGut zwei Jahre vor der Landtagswahl lässt die jüngste Umfrage bei der Südwest-CDU die Alarmglocken schrillen: Die Regierungsbeteiligung als Juniorpartner zahlt sich für die Christdemokraten nicht aus; manchem dämmert, wie es sich für die SPD anfühlt, im Bund seit Jahren in der Großen Koalition kleinregiert zu werden. Doch die Situation der CDU im Land ist nicht allein der Konstellation geschuldet: Im Vertrauensverlust der Wähler spiegelt sich ein Führungsproblem wider. Thomas Strobl, der als Parteichef wie als Innenminister ohne klares Profil geblieben ist und dem es in der Landtagsfraktion an Rückhalt mangelt, würde bei einer Direktwahl nur jeder 20. Baden-Württemberger dem amtierenden grünen Regierungschef Winfried Kretschmann vorziehen. Für eine Partei, die bis 2011 sagenhafte 58 Jahre den Ministerpräsidenten stellte, ist das blamabel. Ob andererseits die schier messianische Begeisterung im Landesverband für Friedrich Merz den Nerv bürgerlicher Wähler trifft, ist fraglich.

Die Debatte über die Spitzenkandidatur 2021 ist eröffnet. Für Strobl stellt sich die Frage, ob er sich beizeiten gesichtswahrend aus dem Rennen nimmt. Das könnte den Weg frei machen für Kultusministerin Susanne Eisenmann, der unter den CDU-Ressortchefs die größte Regierungskompetenz zugeschrieben wird. Kretschmann kann das schwarze Mikado-Spiel – Wer bewegt sich zuerst? – genüsslich verfolgen und sich für seine eigene Entscheidung Zeit lassen. Nie waren die Aussichten für die Grünen besser – mit ihm als Kandidaten, aber vielleicht auch ohne ihn.