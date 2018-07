Anzeige

Ludwigsburg (dpa/lsw)Ein Unfall mit zwei Sattelzügen in Ludwigsburg hat einen Schaden von mindestens 150 000 Euro verursacht. Ernsthaft verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 53-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße 8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort den geparkten Sattelzug eines 29-Jährigen streifte. Darauf kam der Sattelzug des 53-jährigen gänzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr 30 Meter Schutzplanken und geriet in eine Böschung, wo er umfiel.

Der 53-Jährige erlitt einen Schock. Der 29-jährige, der während des Unfalls schlief, blieb unverletzt. Wieso der 53-jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, war noch offen. Die B8 war am Freitagmorgen noch in Richtung Karlsruhe gesperrt, die Bergung der beiden Fahrzeuge dauerte am Freitagmorgen an.