Mühlacker (dpa/lsw) - Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Lastwagen sind am Freitag nahe Mühlacker (Enzkreis) eine Mutter und ihre 13 Jahre alte Tochter teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sei die 35 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und dann mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Bei dem Zusammenprall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihre 13-jährige Tochter wurde leicht verletzt. Der Grund für den Unfall sei ein Fahrfehler der Mutter gewesen, so die Polizei.

