Ludwigsburg (pol)Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr am Montag gegen 16.45 Uhr auf der B 27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg und wollte an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord auf die A 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Hier fuhr er mutmaßlich bei Rot in den Einmündungsbereich ein und stieß dabei mit einem 58 Jahre alten Autofahrer zusammen, berichtet die Polizei. Dieser kam ihm zuvor auf der B 27 entgegen und bog bei Grün nach links ab, um ebenfalls auf die Autobahnzufahrt der A 81 in Richtung Stuttgart zu gelangen. Beide Fahrer erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der 58-jährige Mann musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.