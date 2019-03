Pforzheim (dpa/lsw)Nach dem schweren Gasunglück in einer Wohnung in Pforzheim sind zwei der drei Verletzten außer Lebensgefahr. Es seien zwei 22 und 47 Jahre alte Frauen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Rettungskräfte hatten die Frauen und einen Mann am Freitagabend bewusstlos aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht. Auch der Zustand des 39-Jährigen habe sich verbessert. Ob sich der Mann noch in Lebensgefahr befindet, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Ursache für das Unglück in der Pforzheimer Innenstadt war zunächst noch unklar.

Kriminaltechniker sollen die Wohnung demnach am Montag untersuchen. Für die hohe Kohlenmonoxid-Konzentration könnten Gasthermen verantwortlich gewesen sein. Die Feuerwehr teilte allerdings mit, dass ein Schornsteinfeger eine tote Taube im Abgasrohr fand - und dieses dadurch wohl blockiert war.

Tückisches Gas

Das giftige Kohlenmonoxid ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Material wie Holz, Kohle oder Gas verbrennen und sich das Gas durch fehlende Sauerstoffzufuhr konzentriert - etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen. Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Folgen sind etwa Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit sowie Tod durch Ersticken.