Von Bettina Grachtrup





Stuttgart - Trotz hoher Steuermehreinnahmen will die grün-schwarze Landesregierung im neuen Doppeletat zunächst nur einen kleinen Teil der Kreditmarktschulden abbauen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekräftigte in Stuttgart, dass die Sanierung von Straßen, Brücken und Landesgebäuden Vorrang habe. Er begründete dies damit, dass die Zinsen für Kredite niedrig seien. „Wir haben praktisch keine Kreditmarktschulden mehr, wo wir hohe Zinszahlungen leisten müssen.“ Wenn hingegen die Sanierungen hinausgezögert würden, würden diese immer teurer.

Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hat vorgeschlagen, im Doppeletat 2018/2019 mindestens 200 Millionen Euro an Krediten zu tilgen. Die Regierungsfraktionen beschlossen gestern die Eckpunkte für den Doppeletat und rieten, mit 200 Millionen Euro (Grüne) beziehungsweise 250 Millionen Euro (CDU) in die Schuldentilgung einzusteigen. Beide Fraktionen machen den Abbau weiterer Kredite von der Steuerschätzung im November abhängig. Das Land hat Kreditmarktschulden in Höhe von 47 Milliarden Euro.

Mehr Mut und Ehrgeiz

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch erwartet von Grün-Schwarz sowohl bei den Investitionen als auch bei der Schuldentilgung mehr Mut und Ehrgeiz. Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte den geplanten Schuldenabbau als zu gering. 200 bis 250 Millionen Euro seien angesichts eines Rekordüberschusses aus 2016 und bisher nicht verwendeter Mehreinnahmen 2017 nur ein „winziges Feigenblatt“.

Wegen der zu erwartenden Steuermehreinnahmen ist das Land nach der Haushaltsordnung verpflichtet, im Jahr 2018 Schulden in Höhe von 1,056 Milliarden Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 1,337 Milliarden Euro abzubauen. Grün-Schwarz hat die Haushaltsordnung aber so geändert, dass das Geld auch in den Abbau versteckter (impliziter) Schulden fließen kann - das ist der Abbau des Sanierungsstaus.

Die CDU-Fraktion will einen Teil der Mehreinnahmen aber auch verwenden, um mehr Geld in den Pensionsfonds für die Landesbeamten einzuzahlen - was nach der Haushaltsordnung ebenfalls möglich wäre. Die Grünen zeigen sich dafür offen, wenn sich weitere finanzielle Spielräume - etwa über noch höhere Steuereinnahmen - ergeben. Über die genaue Aufteilung der Mehreinnahmen auf die drei Posten direkte Schulden, versteckte Schulden und Pensionsfonds wird noch beraten.

Sparvorgaben bleiben

Zugleich bleibt es bei den Sparvorgaben für die Ministerien: Im Jahr 2020 darf Baden-Württemberg wegen der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse grundsätzlich keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Bis dahin müssen Eingaben und Ausgaben ins Lot gebracht werden. Nach den bisherigen Planungen sieht Finanzministerin Sitzmann für das Jahr 2018 dauerhafte Einsparungen in Höhe von 300 Millionen Euro vor. 2019 sollen es noch einmal 300 Millionen Euro sein. In beiden Jahren soll die allgemeine Finanzverwaltung die Hälfte der Summe erbringen - etwa über Zinseinsparungen durch die Umschichtung von Krediten.

Wie hoch die Ausgaben und Einnahmen des Landes für 2018 und 2019 insgesamt sein werden, ist noch offen. Angesichts der hohen Steuermehreinnahmen ist aber damit zu rechnen, dass das Volumen von zuletzt 47,7 Milliarden (2017) noch einmal kräftig steigen wird. Kretschmann und die Regierungsfraktionen bestätigten, dass die Landesregierung die seit Jahren bestehenden Einsparvorgaben für die vier Regierungspräsidien komplett streichen will. Es geht um den einst geplanten Abbau von 1480 Stellen, der noch in der Zeit des früheren Regierungschefs Stefan Mappus (CDU) beschlossen worden war.